Son Dakika Haberleri: Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı
Son Dakika Güncel Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı

Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı

6 saat önce

Rus savaş uçakları, Halep ve İdlib yakınlarındaki köylere hava saldırısı düzenledi.

Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı, System.String[]

Rus savaş uçakları, Halep ve İdlib yakınlarındaki köylere hava saldırısı düzenledi. Yerel medya, Rusya'nın bugün en az 34 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rus savaş uçakları, Halep'in batısındaki Sahharah ve İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur  kasabası ve köylerindeki Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerine hava saldırısı düzenledi. Yerel medya, Rusya'nın sadece bugün en az 34 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Hava saldırılarının, Tahtaya, Şeyh Mustafa, Kafar Sijnah, Bsida, al-Naqir, Rakaya, Jabbala, Ma'aret Hurmah, al-Mshirfah ve AlDar Alkabera köylerine düzenlendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hava saldırılarının görüntüleri

-Sahharah hava saldırıs

-Cisr eş Şuğur hava saldırısı


İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:37 Kaynak: DHA
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