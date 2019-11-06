Rus uçakları halep ve idlib yakınlarındaki köyleri bombaladı

Rus uçakları Halep ve İdlib yakınlarındaki köyleri bombaladı

Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, Halep ve İdlib yakınlarındaki köylere hava saldırısı düzenledi. Yerel medya, Rusya'nın bugün en az 34 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rus savaş uçakları, Halep'in batısındaki Sahharah ve İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kasabası ve köylerindeki Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerine hava saldırısı düzenledi. Yerel medya, Rusya'nın sadece bugün en az 34 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Hava saldırılarının, Tahtaya, Şeyh Mustafa, Kafar Sijnah, Bsida, al-Naqir, Rakaya, Jabbala, Ma'aret Hurmah, al-Mshirfah ve AlDar Alkabera köylerine düzenlendiği belirtildi.