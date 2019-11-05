Son Dakika Haberleri: Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
Son Dakika Güncel Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

8 saat önce

Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldüİDLİB - Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

İDLİB - Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları Idlib'in güney kırsalındaki Dar el-Kabira köyüne hava saldırısı düzenledi. İdlib'te sivil savunma ekipleri, Rus savaş uçaklarının hava saldırısında Dar el-Kabira köyündeki bir evin vurulduğunu söyledi. Saldırıda 3 çocuk kardeşin hayatın kaybettiğini, çocukların annesi de ağır yaralandığını aktaran savunma ekipleri, yaralı kadını tedavi için en yakın tıbbi noktaya götürdüklerini belirtti. Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Birleşmiş Milletlerden, İdlib'deki sürekli Rus ve rejim saldırılarına maruz kalan 4 milyon kişiyi koruma çağrısında bulundu. Sivil Savunma ekipleri, İdlib'de Ekim ayında düzenlenen saldırılarda 9'u kadın, 9'u çocuk olmak üzere 26 kişinin öldüğünü, 72 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 07:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]