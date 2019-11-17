Son Dakika Haberleri: Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu.

Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Yerel kaynaklara göre, Rus savaş uçakları İdlib'e bağlı Serakib şehrinin kuzeyinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.


Rus uçaklarının dün İdlib'in güneyindeki Marzita köyüne düzenlediği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti. - İDLİB

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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