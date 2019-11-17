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- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
6 saat önce
- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralıİDLİB - Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
İDLİB - Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklara göre, Rus savaş uçakları İdlib'e bağlı Serakib şehrinin kuzeyinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Rus uçaklarının dün İdlib'in güneyindeki Marzita köyüne düzenlediği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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