Son Dakika Haberleri: - Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel - Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralıİDLİB - Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu.

- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı

İDLİB - Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, Rus savaş uçakları İdlib'e bağlı Serakib şehrinin kuzeyinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Rus uçaklarının dün İdlib'in güneyindeki Marzita köyüne düzenlediği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

- Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı

Serakib, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski karısının sevgilisini pompalı tüfekle vurdu, "Selam söyle" deyip kaçtı
Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]