Son Dakika Haberleri: Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü
Son Dakika Ekonomi Haber

Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü

11 dakika önce

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.

Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü, System.String[]
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.
İdlib, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]