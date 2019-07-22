Rus uçakları İdlib'de pazar yerini vurdu: 17 ölü
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Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.
Rus savaş uçaklarının İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:17
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