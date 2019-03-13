Rus Uçakları İdlib'i Vurdu: 5'i Çocuk 10 Ölü
1 saat önce
Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib kırsalındaki sivil hedefleri ikinci kez vurdu, 5'i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti.
Rusya
Hava Kuvvetleri, İdlib
kırsalındaki sivil hedefleri ikinci kez vurdu, 5'i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti. Rusya Hava Kuvvetleri "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen Suriye
'nin İdlib şehrine hava saldırısı düzenledi. Bu hafta ikinci hava saldırısı düzenleyen Rus uçakları, muhaliflere ait sığınakları hedef aldı. Sivil savunma kaynaklarına göre, hava saldırılarında 5'i çocuk, 10 sivil hayatını kaybederken 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Muhaliflere ait hava trafiği gözlem evi, "Lazkiye
bölgesindeki Hımeymim askeri üssünden kalkan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor" açıklamasında bulundu. Aynı uçaklar sabah saatlerinde Serakib
ilçesi kırsalında bulunan bir çadır kenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
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