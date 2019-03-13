Son Dakika Haberleri: Rus Uçakları İdlib'i Vurdu: 5'i Çocuk 10 Ölü

Rus Uçakları İdlib'i Vurdu: 5'i Çocuk 10 Ölü

1 saat önce

Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib kırsalındaki sivil hedefleri ikinci kez vurdu, 5'i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti.

Rus Uçakları İdlib'i Vurdu: 5'i Çocuk 10 Ölü, System.String[]
Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib kırsalındaki sivil hedefleri ikinci kez vurdu, 5'i çocuk 10 sivil hayatını kaybetti. Rusya Hava Kuvvetleri "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen Suriye'nin İdlib şehrine hava saldırısı düzenledi. Bu hafta ikinci hava saldırısı düzenleyen Rus uçakları, muhaliflere ait sığınakları hedef aldı. Sivil savunma kaynaklarına göre, hava saldırılarında 5'i çocuk, 10 sivil hayatını kaybederken 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Muhaliflere ait hava trafiği gözlem evi, "Lazkiye bölgesindeki Hımeymim askeri üssünden kalkan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor" açıklamasında bulundu. Aynı uçaklar sabah saatlerinde Serakib ilçesi kırsalında bulunan bir çadır kenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi

Bu Yıl 6 Milyonun Üzerinde Rus Turist Bekleniyor İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 01:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Uçakları İdlib'i Vurdu: 5'i Çocuk 10 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]