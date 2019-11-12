Son Dakika Haberleri: Rus uçakları, idlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı
Son Dakika Güncel Rus uçakları, idlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı - Son Dakika

Rus uçakları, idlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

6 saat önce

Rus uçakları, İdlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladıSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı.

Rus uçakları, İdlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada, 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah, Kafar Roma ve Shnan köylerindeki Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) mevzilerini bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus uçakları, idlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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