Rus uçakları, İdlib'in çevresindeki 3 köyü bombaladı

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada, 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah, Kafar Roma ve Shnan köylerindeki Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) mevzilerini bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.