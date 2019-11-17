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Rus uçakları idlib'in doğusu ve güneyini vurdu

7 saat önce

Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini vurduSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı.

Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini vurdu

Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı. Bombardımanda 5 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.

İdlib Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Serakib şehrinde ve güneyindeki Milaja köyünde düzenlenen hava saldırılarında, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Rus uçakları, geçtiğimiz hafta da çok sayıda köyde Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerini bombalamıştı.

Rus uçakları idlib'in doğusu ve güneyini vurdu

İdlib, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
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