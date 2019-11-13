Son Dakika Haberleri: Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor - Son Dakika

Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor

6 saat önce

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.

Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor, System.String[]

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.

Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.

Görüntü Dökümü

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-Hava saldırısından görüntüler

-Uçakların sesleri

-Patlama sesleri

-Yükselen dumanlar


İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
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