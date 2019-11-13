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Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
6 saat önce
Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.
Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.
Görüntü Dökümü
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-Hava saldırısından görüntüler
-Uçakların sesleri
-Patlama sesleri
-Yükselen dumanlar
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