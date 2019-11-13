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Rus uçakları, idlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
7 saat önce
Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyorSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:20 Kaynak: DHA
Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.
Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.
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