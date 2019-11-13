Son Dakika Haberleri: Rus uçakları, idlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Rus uçakları, idlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor - Son Dakika

Rus uçakları, idlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor

7 saat önce

Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyorSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.

Rus uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor

Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.

Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.

Rus uçakları, idlib'in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:20 Kaynak: DHA
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