Son Dakika Haberleri: Rus uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor
Son Dakika Dünya Rus uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor - Son Dakika Dünya

Rus uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor

6 saat önce

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.

Rus uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor, System.String[]

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.

Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.


İdlib, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
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