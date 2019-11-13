Rus uçakları, İdlib?in güneyindeki köyleri vurmaya devam ediyor

Rus hava saldırıları, İdlib ve çevresinde devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının, İdlib'in güneyindeki Ma'aret Hurmah köyünün kırsal kesimlerindeki Heyet Tahrir el- Şam 'ın (HTŞ) mevzilerini hava saldırısıyla vurdu.

Rus savaş uçakları, İdlib 'in güneyindeki köyleri ve kasabaları vurmaya devam ediyor.

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