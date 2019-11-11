Son Dakika Haberleri: Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladı
Son Dakika Güncel Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladı

Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladı

6 saat önce

Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.

Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladı, System.String[]

Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.

Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. İdlib'in güneyinde yer alan Ma'aret Hurmah köyüne yapılan hava saldırısında, Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerinin bombalandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hava saldırısının görüntüsü

-Yükselen duman


İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:08 Kaynak: DHA
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