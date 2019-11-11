Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı
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Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladıSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladı
Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.
Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. İdlib'in güneyinde yer alan Ma'aret Hurmah köyüne yapılan hava saldırısında, Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerinin bombalandığı belirtildi.
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