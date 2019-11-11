Son Dakika Haberleri: Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı
Son Dakika Güncel Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı

Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı

6 saat önce

Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladıSuriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.

Rus uçakları İdlib'in güneyindeki köyü bombaladı

Suriye, (DHA)- Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Ma'aret Hurmah köyünü bombaladı.

Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresine hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. İdlib'in güneyinde yer alan Ma'aret Hurmah köyüne yapılan hava saldırısında, Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerinin bombalandığı belirtildi.

Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
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