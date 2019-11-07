Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı

Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesini bombaladı. Rusya dün İdlib'in çevresindeki köy ve kasabalara 34'ten fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köyleri bombalamaya devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesindeki Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerini bombaladı. Öte yandan, dün Rusya'nın İdlib ve çevresinde 34'ten fazla hava saldırısı düzenlediği ve top atışı yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaftharim'deki bombalamadan görüntüler

-Patlama sesleri

-Detaylar