Son Dakika Haberleri: Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı
Son Dakika Güncel Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı

Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı

6 saat önce

Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesini bombaladı.

Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı, System.String[]

Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesini bombaladı. Rusya dün İdlib'in çevresindeki köy ve kasabalara 34'ten fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Rus savaş uçakları, İdlib'in çevresindeki kasaba ve köyleri bombalamaya devam ediyor. Yerel medya, Rus uçaklarının İdlib'in kuzeyindeki Kaftkharim bölgesindeki Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) mevzilerini bombaladı. Öte yandan, dün Rusya'nın İdlib ve çevresinde 34'ten fazla hava saldırısı düzenlediği ve top atışı yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaftharim'deki bombalamadan görüntüler

-Patlama sesleri

-Detaylar


Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:59 Kaynak: DHA
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