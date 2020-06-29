Rus uçakları, Karadeniz'de ABD uçaklarını önledi - Son Dakika

Rus uçakları, Karadeniz'de ABD uçaklarını önledi

Rusya'nın, Karadeniz üzerinde ABD'ye ait 2 uçağa önleme yaptığı bildirildi.

Rusya'nın, Karadeniz üzerinde ABD'ye ait 2 uçağa önleme yaptığı bildirildi.

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Rusya Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait Boeing P-8A Poseidon ve RC-135 keşif uçaklarının, Karadeniz'de uluslararası sular üzerinde uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus Su-27 avcı savaş uçaklarının ABD uçaklarını önlemek amacıyla havalandığı belirtilerek, "Rusya'nın sınırları ihlal edilmedi. ABD'nin uçaklarına sürekli eşlik edildi. Rus uçakları, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden hava sahasını, uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak kullandı." ifadeleri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:25 Kaynak: AA

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