"Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı' - Son Dakika

"Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı"

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de dün gece Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de dün gece Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı" dedi.

İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısı sonrası 33 Türk askerinin şehit düşmesine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rus uçaklarının saldırı yapılan bölgede kullanılmadığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız. Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyon merkezi ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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