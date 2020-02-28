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"Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı"
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de dün gece Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de dün gece Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı" dedi.
İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısı sonrası 33 Türk askerinin şehit düşmesine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rus uçaklarının saldırı yapılan bölgede kullanılmadığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız. Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyon merkezi ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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