Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü - Son Dakika

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Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü
7 saat önce
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları gece saatlerinde Halep'in batısındaki Bala köyüne 4 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, hava saldırılarında sivil bölgelerin hedef alındığını ifade ederek saldırı sonucu anne, baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan Esad rejimi ve Rus güçleri dünden bu yana Halep'in batısındaki bölgelere hava ve karadan ağır saldırıları düzenliyor.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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