Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları gece saatlerinde Halep'in batısındaki Bala köyüne 4 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, hava saldırılarında sivil bölgelerin hedef alındığını ifade ederek saldırı sonucu anne, baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Esad rejimi ve Rus güçleri dünden bu yana Halep'in batısındaki bölgelere hava ve karadan ağır saldırıları düzenliyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)