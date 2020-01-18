Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü - Son Dakika

Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü

7 saat önce

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus uçaklarından Halep'e hava saldırısı: 2'si çocuk 4 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in Bala köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları gece saatlerinde Halep'in batısındaki Bala köyüne 4 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilisi yaptığı açıklamada, hava saldırılarında sivil bölgelerin hedef alındığını ifade ederek saldırı sonucu anne, baba ile 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Esad rejimi ve Rus güçleri dünden bu yana Halep'in batısındaki bölgelere hava ve karadan ağır saldırıları düzenliyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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