Son Dakika Haberleri: Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

7 saat önce

Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Rus uçaklarından Halep'e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.


Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus uçakları Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesine hava saldırısı düzenledi. Edinilen bilgiye göre, saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede 5 evin yıkıldığı öğrenildi.


Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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