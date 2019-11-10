- Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı

İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyinde Keferruma beldesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk biri kadın olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırının olduğu bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti.