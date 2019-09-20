Son Dakika Haberleri: Rus uçaklarını F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
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Rus uçaklarını F-16'lar 7 saat boyunca takip etti

53 dakika önce

Rusya'ya ait keşif uçaklarının Baltık Denizi üzerindeki uçuşuna F-16'lar 7 saat boyunca eşlik edip Rus uçaklarını takip etti.

Rus uçaklarını F-16'lar 7 saat boyunca takip etti, System.String[]

Rusya'ya ait keşif uçaklarının Baltık Denizi üzerindeki uçuşuna F-16'lar 7 saat boyunca eşlik edip Rus uçaklarını takip etti.


Rus Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli Tu-160 tipi 2 adet bombardıman uçakları Baltık Denizi'ndeki serbest bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdi. Dün öğleden sonra Rus uçaklarının uçuşunun üstüne Belçika, Danimarka ve Polonya uçakları da Baltık denizine doğru hareketlendi. F-16'lara daha sonra Finlandiya'ya ait F-18 tipi savaş uçağı dahil oldu. Ardından ise İsveç'e ait JAS-39 Gripen tipi uçakları katıldı.


Baltık Denizi'nde Rus uçaklarının başlattığı uçaklara toplam 5 ülkeden 5 ayrı savaş uçağı eşlik etmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Baltık Denizi üzerinde toplam 7 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiğini diğer ülkelerin uçaklarının da Rus uçaklarını yakından takip ettiğini açıklayarak uçuşlara dair görüntüleri yayınladı. Baltık Denizi'nde yapılan hararetli uçuşlarda ülke uçakları arasında herhangi bir it dalaşının gerçekleşmediği, Rus uçaklarının görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğü öğrenildi. - MOSKOVA

Baltık Denizi, Belçika, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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