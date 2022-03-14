Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi - Son Dakika
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Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

14.03.2022 01:22

- Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli gıda şirketi Mc...

- Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

MOSKOVA - Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's firmasının başkent Moskova'da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine dünya genelinde birçok ülke, saldırılara tepki göstererek Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı. Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı. Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin ise kendisini başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda bulunan Mc Donald's şubesinin kapılarına kelepçeledi. Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı. Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin'in yanına gitti. Polisler, Zatravkin'in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin'in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı. Daha sonra polisler Zatravkin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi
Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi
Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi - Son Dakika


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