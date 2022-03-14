Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

14.03.2022 08:57
Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's firmasının başkent Moskova'da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's firmasının başkent Moskova'da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine dünya genelinde birçok ülke, saldırılara tepki göstererek Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı. Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı. Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin ise kendisini başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda bulunan Mc Donald's şubesinin kapılarına kelepçeledi. Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı. Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin'in yanına gitti. Polisler, Zatravkin'in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin'in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı. Daha sonra polisler Zatravkin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

YORUMLAR
500
ABD Başkan Yardımcısı Harris: 'Rus işgali Avrupa'nın demokrasisini tehdit ediyor' ABD Başkan Yardımcısı Harris: 'Rus işgali Avrupa'nın demokrasisini tehdit ediyor'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi - Son Dakika


Son Dakika
08:49 Ünlü Rus ressamın oğlu kendisini fast food zinciri Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
07:57 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:51 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:49 Sercan, Survivor All Star'a veda eden yarışmacı oldu
07:45 Meteoroloji uyardı! Kar yağışı yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement