Rus Ural Havayolları, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in turizm merkezine uçuşları durdurdu - Son Dakika

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Rus Ural Havayolları, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in turizm merkezine uçuşları durdurdu
6 saat önce
Rus Ural Havayolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Hainan adasına uçak seferlerini durdurdurma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:28 Kaynak: AA
Rus Ural Havayolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Hainan adasına uçak seferlerini durdurdurma kararı aldı.
Ural Havayollarından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerinin durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Durum iyileşince uçuşlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.
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