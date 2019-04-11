Rus Uyruklu Deaş Sanığı Kadın, Kayseri'yi Hayat Ucuz Olduğu İçin Tercih Ettiklerini Söyledi

Kayseri'de DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen ve DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan 3'ü kadın 7'si tutuklu 8 sanık hakkında savcı, tutuklu 7 sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olma'...

Kayseri'de DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen ve DEAŞ terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan 3'ü kadın 7'si tutuklu 8 sanık hakkında savcı, tutuklu 7 sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Rus uyruklu tutuklu sanıklardan Elena Rakhmanova "Türkiye'nin diğer illerinde yaşam çok pahalıydı, Kayseri'yi bu yüzden tercih ettik" dedi.



11 Ekim 2018'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar'ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Ukrayna uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Muhammed Al Mahmud isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, sonradan yakalanan Muhammed Rebiğ İsmail ise 'örgüte yardım etme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Rashid Enikeev'in yapılan incelemesinde uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye yerleştirdiği tespit edildi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanıklar işsiz, 4 çocuklu Suriyeli Ahmad Alakel(30), bekar, taksi şoförü Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed(23), mobilya işçisi, bekar Suriyeli Muhammet Almahmut(23), evli, ev hanımı Suriyeli Minah Mohammed Al Ali(23), evli, ev hanımı Suriyeli Sümeyye Şeyh Muhammed(23, Rus uyruklu evli, ev hanımı Elena Rakhmanova(25) ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Rus uyruklu işsiz, evli Rashid Enikeev(29) ise Menemen Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Tutuksuz sanık Suriyeli Muhammed Rebiğ İsmail(26) ise duruşmaya katılmadı.



Rusça ve Arapça tercümanlar mahkemede hazır bulundu.



Önceki celse iddianameyi okuduktan sonra savunma yapacağını söyleyen Rus uyruklu tutuklu sanıklardan Elena Rakhmanova Rus tercüman ile bu celse savunma yaptı. Rakhmanova, "Abdurrahman Aziyev gayri resmi eşim olur. 2016 yolunda evlendik, birlikte Suriye'ye gittik. Sonra o beni bırakıp savaşa gitmiş, 4 ay sonra öldüğü haberi geldi. Rashid ile İdlib'de tanıştık ve evlendik. 10 gün evli kaldık, Türkiye'nin diğer illerinde yaşam çok pahalıydı, Kayseri'yi bu yüzden tercih ettik. Zümrüt Mahallesi'nde bir eve getirildik. Rashid ve bana Ukrayna'ya gidebilmemiz için pasaport bekliyorduk, gelir gelmez Ukrayna'ya gidip, onun tedavisi içini yaptıracaktık. Abu Jafar isimli kişiyi hiç görmedim, kim olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.



Tutuklu kadın sanık Rakhmanova, dosyada yer alan silahlı fotoğrafların da kendisine ait olduğunu söyledi.



İzmir Menemen R Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile savunma yapan tekerlekli sandalye ile duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıklardan Rashid Enikeev'a Arapça mı, Rusça mı savunma yapmak istediği soruldu, sanık Rusça yapacağını söyledi.



Rashid Enikeev, Rus tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında "Ben kitap tercümeliğini meslek olarak değil, gönüllü olarak yapıyordum, Abu Jafar'ın beni, benim de onu ihbar ettiğim doğru değildir, Ayrıca ben hiç Irak'ta bulunmadım, hep Suriye İdlib'teydim. Onun kod adı kullandığını da bilmiyordum, bana Ukrayna'ya gitmek için yardımcı olacağını söyledi, Önce Kayseri'ye gideceğimizi ifade edince buraya geldik, özel bir nedeni yok" diye konuştu.



Sanık savunmalarının ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı, 3'ü kadın, 7 tutuklu sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Suriyeli Muhammed Rebiğ İsmail'in ise beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı 2 Mayıs'a erteleyerek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü

Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme

Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı

Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti