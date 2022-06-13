Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu

13.06.2022 02:46
Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da Rus uyruklu 45 yaşındaki kadın, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

Antalya'da Rus uyruklu 45 yaşındaki kadın, arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rus uyruklu Aida Megomedova'nın (45), yaşadığı daireye gelen arkadaşı hareketsiz halde buldu. Megomedova'nın arkadaşı tepki alamaması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri 45 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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