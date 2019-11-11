Son Dakika Haberleri: Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk
Son Dakika Güncel Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk

Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatına ayrılan 1,4 milyar doların 169 milyon dolarlık bölümünün çalındığını açıkladı.

Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatına ayrılan 1,4 milyar doların 169 milyon dolarlık bölümünün çalındığını açıkladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatında gerçekleştirilen yolsuzluklara dair eleştirilerini başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatında yaşanan yolsuzluklar nedeniyle onlarca dava açıldığını hatırlatan Peskov, "İnşaat için ayrılan 1,4 milyar dolarlık bütçenin 169 milyon dolarlık kısmı çalındı ve sonrasında çalınan kısmın 53,8 milyon dolarlık kısmı tekrar devlete geri verildi." dedi.

Yapılan yolsuzluklar nedeniyle 32 kişinin yargılandığını belirten Peskov, "Putin de kendisine bu bilgilerin aktarılması üzerine projeye dair eleştirilerini dile getirdi. Yapılan yolsuzluklar inşaatın bir önceki işletmesine ait." diye konuştu.

Putin, bugün Moskova'da yapılan kabine toplantısında, Vostoçniy Uzay Üssü'nün inşaatına dair açılan düzinelerce ceza davası ve yaşanan mahkumiyetler nedeniyle uzay üssündeki çalışmaların "yoluna konulamadığı" eleştirisinde bulunmuştu.

Rusya'nın Amur bölgesinde inşa edilen Vostoçniy Uzay Üssü, ülkenin ilk ulusal sivil uzay merkezi olma özelliği taşıyor.

Rus yetkililer, 2014-2018 yılları arasında üssün inşaat süresince toplam 17 bin ihlal tespit ederken, yolsuzluklar nedeniyle projeye verilen toplam zararın 150 milyon dolar düzeyinde olduğu bildirilmişti.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:01 Kaynak: AA
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