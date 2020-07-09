Rus valiye cinayet gözaltısı - Son Dakika

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Habarovsk Valisi Sergey Furgal, Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özel uçakla Moskova'ya sorgulanmaya götürülen 50 yaşındaki Furgal'ın, 2004-2005 yıllarında Habarovsk ve Amur kentlerinde bazı iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesi olaylarıyla bağlantılı olduğundan şüphelenildiği bildirildi. Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi, valinin gözaltına alındığı anların görüntüsünü paylaştı.

İKTİDAR PARTİSİNİN ADAYINA KARŞI SEÇİMİ KAZANMIŞTI

2018 Eylül'ünden bu yana Habarovsk Valisi olarak görev yapan Furgal, son seçimlerde yüzde 70 oy alarak seçilmişti. Rusya Liberal Demokrasi Partisi'nden aday olan Furgal, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin adayına karşı seçimi kazanmıştı.

- Kerem