Son Dakika Haberleri: Rus vatandaşı üç çocuklu bir anne Türkiye'yi AİHM'de mahkum ettirdi
Son Dakika Dünya Rus vatandaşı üç çocuklu bir anne Türkiye'yi AİHM'de mahkum ettirdi

Rus vatandaşı üç çocuklu bir anne Türkiye'yi AİHM'de mahkum ettirdi

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de dört ay yabancılar şubesinde tutulan bir anne ve üç çocuğunun temel haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Anne G.B'nin 2015'te yaptığı başvuru sonucu Türk devleti oy birliği ile insanlık dışı veya onur kırıcı muamele suçlamasından mahkum oldu.

Rus vatandaşı üç çocuklu bir anne Türkiye'yi AİHM'de mahkum ettirdi, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de yabancılar ve göçmen merkezinde tutulan bir anne ve üç çocuğunun temel haklarının ihlal edildiğine karar vererek Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etti.


Rus vatandaşı anne G.B'nin 2015 yılında yaptığı başvurunun sonuçlandırıldığı davada, mahkeme oy birliği ile insanlık dışı veya onur kırıcı muamele suçundan Türkiye aleyhinde karar aldı.

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Türkiye, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:57 
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