Rus vatandaşı üç çocuklu bir anne Türkiye'yi AİHM'de mahkum ettirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de yabancılar ve göçmen merkezinde tutulan bir anne ve üç çocuğunun temel haklarının ihlal edildiğine karar vererek Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etti.



Rus vatandaşı anne G.B'nin 2015 yılında yaptığı başvurunun sonuçlandırıldığı davada, mahkeme oy birliği ile insanlık dışı veya onur kırıcı muamele suçundan Türkiye aleyhinde karar aldı.