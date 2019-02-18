Son Dakika Haberleri: Rus Vatandaşın 5 Bin Dolarını Çaldılar

Rus Vatandaşın 5 Bin Dolarını Çaldılar

53 dakika önce

Fatih'te para çekmek için ATM'ye giden Rus vatandaşa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, kartını ATM'de bırakıp giden turistin 5 bin dolarını çektiler.

Rus Vatandaşın 5 Bin Dolarını Çaldılar, System.String[]
Fatih'te para çekmek için ATM'ye giden Rus vatandaşa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, kartını ATM'de bırakıp giden turistin 5 bin dolarını çektiler. Olay, Fatih Kemalpaşa Mahallesi Vidinli Tevfikpaşa Caddesi üzerinde bulunan ATM'de meydana geldi. İddiaya göre, sabah 09.30 sıralarında kaldığı otelden çıkan Ahmad V. isimli Rus turist, para çekmek için otelin yakınındaki ATM'ye gitti. Para çekme işlemi sırasında problem yaşayan Ahmad V.'ye yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, Rus turistin kartını bırakıp otele dönmesi üzerine kartta bulunan 5 bin doları çekip kayıplara karıştılar. ATM'nin kartı yuttuğunu düşünerek bankasına haber vermek için otele dönen Ahmad V., hesabından 5 bin doların çekildiğini görünce dolandırıldığını anladı.

"KARTINDAN 5 BİN DOLAR CİVARINDA PARAYI BOŞALTMIŞLAR"

Ahmad V.'nin kendisini arayarak yardım istediğini söyleyen arkadaşı, "Parası çalınmış arkadaşımın. Kendisi Rusyalı. Sabah 10'da gitmiş karttan para çekmeye o anda çekememiş. Kartını yutmuş bankamatik. O anda birileri varmış yanında. Arap olduklarını zannediyor tiplerinden. Resim çekmişler 2-3 kişi. O anda karışmayın falan demiş ama şifresini almışlar galiba. Bu otele gelip bankasını arayana kadar, pasaportunu alana kadar otelden saat 10.30'da kartını boşaltmışlar. 5 bin dolar civarında" dedi.

(Serdar Ünal - Serdal Altıntepe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

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