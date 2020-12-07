Rus vatandaşları ülkelerinde üretilen Kovid-19 aşısını yaptırmakta kararsız - Son Dakika

Rus vatandaşları, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) ülkelerinde üretilen "Sputnik V" aşı adayını yaptırmakta kararsız kaldı.

Bazı Ruslar Kovid-19 aşı adayını yaptırmak isterken bazıları ise aşıya güvenmediklerini ve aşılanmak istemediklerini belirtiyor.

Rus vatandaşları, ülkede Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşı adayını ve hafta sonu başlayan toplu aşılama sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Moskova sakinlerinden Sergey Kapustin, vatandaşların aşı olma konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu, ancak kendisinin aşılanmak istediğini dile getirdi.

Kapustin, "Rus hükümeti ve liderimize aşı konusunda tamamen güveniyorum. Herkes bu konuda farklı konuşabilir. Her şey güzel olacak." dedi.

Ekaterina Kapustina da aşının insan vücudunda olumlu etki yaratacağını savunarak, "Herkese sağlık diliyorum ve aşı yaptırmayı tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

"Bu aşı farelerde bile denenmedi"

Emekli Mariya Aleksandrova Kovid-19'a karşı aşı deneylerinin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "Aşı yaptırmayı düşünmüyorum. Çünkü, vücudumuza enjekte edilen her ilacın ilk önce denetlenmesi gerekiyor. Anlaşılan bu aşı farelerde bile denenmedi. Aşının farelerin yerine insanların üzerinde denenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

"Aşı, bu kadar hızlı geliştirilemez ve denenemez." diyen Aleksandrova, etrafındaki insanların da bu görüşe sahip olduğunu aktardı.

"Putin, kendisine aşı yaptırmadı"

Moskova'da yaşayan gençlerden Nikita Krasovkiy, Kovid-19'un bağışıklık sistemi zayıf veya kronik hastalıkları olan insanları ancak etkilediğini ve aşının sağlık için zararlı olduğunu ileri sürdü.

Krasnovkiy, "Aşının neleri içerdiği ve insan sağlığını ne şekilde etkilediği bilinmiyor. Aşının yan etkileri olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede Kovid-19 aşısının kısa zamanda geliştirildiğine dikkati çeken Krasovskiy, Rusya'nın bu şekilde kendisinin güçlü olduğunu dünyaya göstermeye çalıştığını savundu.

Krasovkiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aşı yaptırmadığını anımsattı.

"Aşının kısa sürede üretilmesi güven oluşturmuyor"

Esnaf Margarita Dyomina da aşının insan vücudunda ne tür etki yarattığının bilinmediğini iddia ederek, "Aşının sağlığımı ne şekilde etkileyeceğini bilemiyorum. Aşı deneyleri, şu ana kadar kaç kişi üzerinde yapıldı, ne tür etki yarattı, insanlar bu süreci ne şekilde atlattı. Bu konuda net bilgi yok. Bu yüzden aşıyı kullanmaya hazır değilim. Arkadaşlarım da aşılanmayı düşünmüyor." diye konuştu.

Olga Yurçenko da güçlü bağışıklık sistemine sahip olduğunu ve bu nedenle aşılanmak istemediğini dile getirdi.

Yurçenko, "Aşının kısa sürede üretilmesi, bende güven oluşturmadı." dedi.

Rus vatandaşların yüzde 70'i aşılanmak istemiyor

Öte yandan, Rusya'da "Super Job" Sosyal Araştırma Merkezi'nin aşılanmayla ilgili yaptığı ankete göre, Rus vatandaşlarının yüzde 70'i aşılanmak istemiyor.

"Aşının bölgelere sevkiyatıyla ilgili kurallar yarın belirlenecek"

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki toplu aşılama sürecine ilişkin yetkililerle yaptığı toplantıda, aşının ülkenin bölgelerine sevkiyatıyla ilgili kuralların yarın belirleneceğini duyurdu.

Mişustin, " Sağlık Bakanlığı, aşının diğer bölgelerine ulaştırılması ve dağıtımı konusunda takvim oluşturmalı." diye konuştu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama 5 Aralık'ta başlamıştı.