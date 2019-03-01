Son Dakika Haberleri: Rus ve ABD Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus ve ABD Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

2 saat önce

Rus ve Amerikan donanmalarına ait birer gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus ve ABD Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus ve Amerikan donanmalarına ait birer gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasına ait 490 borda numaralı "Admiral Essen" isimli fırkateyn ile 75 borda numaralı Amerikan askeri gemisi "USS Donald Cook" yaklaşık iki saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi yönüne ilerleyen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin eşlik ettiği gemilerin gideceği limanlar hakkında bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:08 Kaynak: AA

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