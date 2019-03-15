Son Dakika Haberleri: Rus ve ABD'li Astronotları Taşıyan Rus Soyuz Aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi

Rus ve ABD'li Astronotları Taşıyan Rus Soyuz Aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi

1 saat önce

Rus ve ABD'li astronotları taşıyan Rus Soyuz aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Rus ve ABD'li astronotları taşıyan Rus Soyuz aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:10 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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