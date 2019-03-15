Rus ve ABD'li Astronotları Taşıyan Rus Soyuz Aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenetlendi
1 saat önce
Rus ve ABD'li astronotları taşıyan Rus Soyuz aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Rus ve ABD
'li astronotları taşıyan Rus Soyuz aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:10 Kaynak: Youtube
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