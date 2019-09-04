Son Dakika Haberleri: Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü

1 saat önce

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü.

Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü, System.String[]

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Gerasimov, Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede iki komutan yaptığı terör örgütleriyle mücadele için yapılan operasyonlarda meydana gelen hadiselerin önlenmesi bağlamında Suriye'deki durumu ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 31 Ağustos'ta Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle Suriye rejimi ateşkes ilan etmişti.

Ertesi gün, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İdlib'in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini" gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



flaş
MSB, Türk personelin S-400 eğitiminin Rusya'da başladığını açıkladı Azez'deki patlamanın failleri yakalandı Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:43:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]