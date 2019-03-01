Son Dakika Haberleri: - Rus ve ABD Savaş Gemileri İstanbul Boğazı'nda

- Rus ve ABD Savaş Gemileri İstanbul Boğazı'nda

48 dakika önce

ABD ve Rus savaş gemileri Karadeniz'den peş peşe İstanbul Boğazı'na girdi.

- Rus ve ABD Savaş Gemileri İstanbul Boğazı'nda, System.String[]


ABD ve Rus savaş gemileri Karadeniz'den peş peşe İstanbul Boğazı'na girdi. 2 savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları ederken askerlerin silahlar başında nöbet tutması dikkat çekti.

ÖNCE ABD SAVAŞ GEMİSİ GİRDİ

ABD Donanmasına ait DDG 75 Borda numaralı Donald Cook adlı güdümlü füze destroyeri ve Rusya'nın Karadeniz filosuna ait RFS 490 borda numaralı 'Amiral Essen' güdümlü füze firkateyni saat 08.00 sıralarında Boğaz'ın, Karadeniz girişinde karşılaştılar. Boğaz'a önce ABD savaş gemisi girdi. Ardından Rus donanmasının en modern gemilerinden birisi olan Amiral Essen, Boğaz'a girdi. Gemilerin peş peşe geçişlerine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Gemilerdeki askerlerin silahlar başında nöbet tutması dikkat çekti.

ABD GEMİSİ 11 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

ABD savaş gemisi, 11 gün önce İstanbul Boğazı'ndan geçerek  Karadeniz'e açılmış ve bir süre burada rutin devriye görevinde bulunmuştu. Gemi daha Ukrayna'nın Odessa Limanını ziyaret etti. Savaş gemisi bugün Karadeniz'den ayrılarak Marmara Denizi'ne geçti.

RUSYA'NIN EN MODERN SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİSİ

Güdümlü füzeleri ve  modern silahları olan Rus savaş gemisi de ABD savaş gemisi ile aynı saatlerde Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizine açıldı. Savaş gemisi Akdeniz'e konuşlandırılmak için görevlendirildiği belirtiliyor.    

Görüntü Dökümü

---------------------

-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-ABD ve Rus savaş gemilerinin aynı karedeki görüntüsü 

-İki geminin de  FSM Köprüsünün altından geçişi

-ABD savaş gemisinde  silahlı nöbet tutan askerlerden  detay görüntü

-ABD gemisindeki askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Rus savaş gemisinden detay görüntü

-Rus savaş gemisinin güvertesindeki silahlardan  detay görüntü

-Rus askerlerinden detay görüntü

-Rus gemisinden detay görüntüler 

-Genel ve yakın detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun

Türkiye'nin En Zengin İsmi Belli Oldu Cinayete Kurban Giden Amcanın Kesik Bacaklarından Sonra Baş Kısmı da Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rus ve ABD Savaş Gemileri İstanbul Boğazı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]