Son Dakika Haberleri: Rus ve Amerikan Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus ve Amerikan Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

29 dakika önce

Rus donanmasına ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi ile ABD donanmasına ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus ve Amerikan Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi ile ABD donanmasına ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasına ait 490 borda numaralı "Admiral Essen" adlı savaş gemisi ile 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze destroyeri saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne doğru yol alan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı

Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus ve Amerikan Savaş Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]