Rus ve Çinli iki kadın satranç ustası dünya şampiyonluğu ve 500 bin euro rekor ödül için oynayacak

Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonluğu için bu hafta Çin'in Şangay şehrinde iki büyük yarışmacı final maçında karşı karşıya gelecek. Cinsiyet farkının giderek kapandığı satrançta yakında kadınlara özel bir turnuvanın olmayabileceği konuşuluyor.



Kadınlar kategorisinde 500 bin euro ile rekor ödül verecek olan şampiyona finali Ju Wenjun ile Aleksandra Goryaçkina arasında geçecek. Bu para ödülü kadınlar kategorisinde son yüz yıldır verilen en büyük ödül olarak tarihe geçecek.