Son Dakika Haberleri: Rus ve Hint Basınında İki Ülke Arasında Nükleer Denizaltı Anlaşması İddiası

Rus ve Hint Basınında İki Ülke Arasında Nükleer Denizaltı Anlaşması İddiası

18 dakika önce

Rusya ve Hindistan basını Rusya'nın Hindistan'a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti.

Rus ve Hint Basınında İki Ülke Arasında Nükleer Denizaltı Anlaşması İddiası, System.String[]
Rusya ve Hindistan basını Rusya'nın Hindistan'a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü.

Rusya ve Hindistan basını, Rusya'nın Hindistan'a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti. Basına yansıyan haberlerde taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü. Haberlerde kiralama süresinin ise 10 yıl olduğu belirtildi.

Öte yandan ne Rusya tarafından ne de Hindistan tarafından böyle bir anlaşma yapıldığına dair bir açıklama gelmedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Hindistan, Rusya Federasyonu, Politika
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