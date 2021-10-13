Rus ve İngiliz turistler "kız arkadaşa bakma" tekme, tokat kavga etti - Son Dakika

İki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı otelde çıktı. Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı.

"KIZ ARKADAŞIMA BAKTIN" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşa bakma' nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki turist grubu, kavgayı önce seyretti ardından dahil oldu. Otelde konaklayan diğer turistler, endişeyle izlerken, tesis çalışanları ise kavgaya müdahale etmedi.

ETRAF SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Rus turist, bahçe masa ve koltuklarını parçaladı. Turistlerin kız arkadaşları da çığlık atarak, bahçeye gelip, kavga edenleri ayırdı. Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı. Turistler, otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

KAVGA KAKAMERADA

İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.