Rus ve İsrail Güvenlik Konseyi Temsilcileri Suriye'yi Görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ile Suriye konusunu görüştü.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ile Suriye konusunu görüştü.



Rusya Güvenlik Konseyi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ve Ben-Şabbat'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik konuları ele alındı.



Açıklamada, "Patruşev ve Ben-Şabbat güvenlik alanında Rus-İsrail iş birliğine dair bir dizi konuda görüş alışverişinde bulundu, ayrıca Suriye'deki durumu ele aldı." ifadesi kullanıldı.



Geçen ay üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e plan sunduğunu ileri sürmüş, Kremlin ise bu iddiaları reddetmişti.



Daha sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Netanyahu'nun planı sunması halinde Rusya'nın bunu incelemeye ve tartışmaya hazır olduğunu söylemişti.

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