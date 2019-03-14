Son Dakika Haberleri: Rus ve Kazakistan Ordusu Ortak Tatbikat Yapacak

Rus ve Kazakistan Ordusu Ortak Tatbikat Yapacak

59 dakika önce

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Kazakistan ile tatbikat yapacaklarını söyleyerek Kazakistan'ın Rusya'nın Orta Asya'daki en önemli müttefiki olduğunu söyledi.

Rus ve Kazakistan Ordusu Ortak Tatbikat Yapacak, System.String[]
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Kazakistan ile tatbikat yapacaklarını söyleyerek Kazakistan'ın Rusya'nın Orta Asya'daki en önemli müttefiki olduğunu söyledi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Rusya Savunma Birinci Bakan Yardımcısı Valery Gerasimov, Kazakistan ile Rusya arasındaki askeri işbirliği üzerine açıklamalarda bulundu. Gerasimov, Kazakistan'ın Rusya'nın en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu söyleyerek, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi oluşumlar sayesinde Kazakistan ile ilişkilerini her geçen gün geliştirdiklerini ifade etti. Gerasimov, Kazakistan ile ortak hava sahası savunma sistemleri ve orduların işbirliği konularında ortak planlamaların sorunsuz ilerlediğini dile getirdi.

Kazakistan ile ortak tatbikat kararı

Gerasimov, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Murat Maykeev ile Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmedeki en önemli konu 2 ülkenin 2019 yılı içerisinde Merkez 2019 adı altında ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmek oldu" dedi. Gerasimov, Kazakistan ile Rusya ilişkilerinin boyutundan da bahsederek, Kazakistan'ın Rusya açısından Orta Asya'daki en güvenilir ülke ve stratejik ortak olduğunu ifade etti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Kazakistan, Güncel
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