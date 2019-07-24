Son Dakika Haberleri: Rus ve rejim uçakları İdlib'i vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Rus ve rejim uçakları İdlib'i vurdu

1 saat önce

Rus ve rejim uçaklarının İdlib'e bağlı Eriha beldesini hedef aldığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Rus ve rejim uçakları İdlib'i vurdu, System.String[]
Rus ve rejim uçaklarının İdlib'e bağlı Eriha beldesini hedef aldığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında İdlib'e bağlı Eriha beldesi Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenildi. - ANKARA
İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:00 Kaynak: İHA
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