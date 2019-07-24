Rus ve rejim uçakları İdlib'i vurdu
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Rus ve rejim uçaklarının İdlib'e bağlı Eriha beldesini hedef aldığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:00 Kaynak: İHA
Rus ve rejim uçaklarının İdlib
'e bağlı Eriha beldesini hedef aldığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında İdlib'e bağlı Eriha beldesi Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenildi. - ANKARA
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