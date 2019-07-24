Son Dakika Haberleri: - Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu

1 saat önce

- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurduANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı.

- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
ANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti.
Sahadan alınan bilgiye göre; 16. 00 sularında İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasındadır.
- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
İdlip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 20:36:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]