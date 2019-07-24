- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurdu
1 saat önce
- Rus ve Rejim uçakları İdlip'i vurduANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
- Rus ve Rejim uçakları İdlip
'i vurdu
ANKARA - İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırıda birçok sivil hayatını kaybetti.
Sahadan alınan bilgiye göre; 16. 00 sularında İdlip'e bağlı Eriha beldesi Rus ve Rejim uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda birçok sivil hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasındadır.
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