Rus ve Suriye askerleri Tartus'ta ortak tatbikat yaptı - Son Dakika
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Rus ve Suriye askerleri Tartus'ta ortak tatbikat yaptı

6 saat önce

Rusya'nın üssünün bulunduğu Tartus Limanı'nda Rus ve Suriye rejimi askerleri ortak tatbikat yaptı.

Rus ve Suriye askerleri Tartus'ta ortak tatbikat yaptı, System.String[]

Rusya'nın üssünün bulunduğu Tartus Limanı'nda Rus ve Suriye rejimi askerleri ortak tatbikat yaptı. Tatbikatın amacının Rus ve Suriye ordusunun ortak operasyonlarda iş birliğini geliştirmek olduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı televizyon kanalı Zvezda'daki habere göre, Suriye'nin Rusya'ya 49 yıllığına kiraladığı ve Rusya'nın üssünün bulunduğu Tartus Limanı'nda Rus ordusu ve Suriye rejimi kuvvetleri tatbikat yaptı. Liman yönetiminden yapılan açıklamada, tatbikatın amacının Rus ve Suriye askerlerinin ortak operasyonlarda iş birliğini geliştirmek olduğu belirtildi. Açıklamada, "Limanın faaliyetleri ile ilgili güvenliğin l organize edildiği, çeşitli tehdit düzeylerine karşı koruma ve bu durumlara yapılacak müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tatbikat yapıldı" denildi.

Tatbikat sırasında, Suriye ve Rusya deniz kuvvetleri Tartus Limanı ve çevresinde mayın aramaları yaptı. Öte yandan, denizaltı ve hücum botları da tatbikata katıldı. Karada ise devriye ve terör örgütlerinin saldırılarına karşı kapsamlı operasyonları yapıldı. Kara tatbikatında çok sayıda askeri araç yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Karada yapılan tatbikattan görüntüler

-Askeri araçlar

-Denizdeki askeri geminin görüntüsü

-Askerler

-Detaylar


Tartus, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:56 Kaynak: DHA
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