Son Dakika Haberleri: Rus ve Suriye jetleri İdlib'de sağlık merkezlerini bombalıyor
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Rus ve Suriye jetleri İdlib'de sağlık merkezlerini bombalıyor

57 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed yönetimi ve Rusya'nın İdlib'de son bir aydır düzenlediği saldırılarda 24 sağlık tesisini bombalandığını duyurdu

Rus ve Suriye jetleri İdlib'de sağlık merkezlerini bombalıyor, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Rusya ve İran destekli Suriye savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları aralıksız devam ediyor.

İdlib kent sakinleri, Rus ve Suriye jetlerinin doğrudan sağlık merkezlerini hedef aldığını belirtiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:23 
Rusya Federasyonu, İdlib, Suriye, Dünya
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