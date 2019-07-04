Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını bombaladı: 3 ölü
1 saat önce
Rus ve Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları İdlib civarındaki köy ve kasabaları bombaladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
Rus ve Suriye
rejim güçlerine ait savaş uçakları İdlib
civarındaki köy ve kasabaları bombaladı. Suriye ve Rusya
'nın üç aydır sürdürdüğü bombardımanda bugün biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus ve Suriye savaş uçaklarının Han Şeyhun
kasabası ve Han Safra köyünü hedef alan bombardımanında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ve Suriye savaş uçaklarının İdlib civarındaki kasaba ve köyleri, özellikle Cebel Zaviye, Ma'ara Hurme, Hazarin, Nukeyr, Şeyh Mustafa, Şeyhun ve Hama'nın batı ve kuzey kesimini bombaladığı kaydedildi.
(İHA)
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