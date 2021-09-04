Üye Girişi
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı - Son Dakika

Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı

04.09.2021 12:02

Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ile Türk vatandaşlar, Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Kum Mahallesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahilde çevre temizliği yaptılar...

Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ile Türk vatandaşlar, Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Kum Mahallesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahilde çevre temizliği yaptılar

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ile Türk vatandaşlar, Mersin'in Silifke İlçesine bağlı Kum Mahallesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahil kesiminde temizlik çalışması yaptı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde çalışan Ruslar ve Türk vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi yürütücüleri, proje uzmanları ve gönüllüler tarafından organize edilen etkinlik, Kum Mahallesi plajında gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında plajdaki çöpler toplanarak deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunması amaçlandı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin katılımcıları, tıbbi maske, eldiven ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu donanımları kullanıldı.

Katılımcılar plajda çöp topladı ve deniz kaplumbağalarını izleme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek için arazi çalışmalarına katıldı. Araştırmacılar ve gönüllüler, etkinliğin katılımcılarına kaplumbağa yuvaları ve yuvalara yönelik olası tehditler hakkında detaylı bilgi verdi. Araştırmacılar daha sonra etkinliğe katılanların da desteğiyle deniz kaplumbağalarını korumaya yönelik rutin çalışmalarını yerine getirdi.

Göksu Deltası sınırları içerisinde yer alan Kum mahallesi sahilinde çevre temizliği yapan vatandaşlar, sahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar topladı.

Temizlik çalışmalarına nezaret eden Orta Doğu Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Personeli Dr. Mustafa Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarını koruma projesi kapsamında, doğal yaşam alanlarını korumak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için sık sık bölgede etkinlikler düzenlediklerini belirterek, " Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün deniz kaplumbağalarını koruma projesi kapsamında Göksu Deltasındaki proje sürecimizin sonunda Mayıs 15 itibariyle 15 Eylül'e kadar deniz kaplumbağalarını korumak üzere sahilde çalışmalar yürütmekteyiz. Burası Göksu Deltası olarak Özel Çevre Koruma bölgesinin sahil alanlarında deniz kaplumbağalarının üreme dönemi boyunca buradaki yuvalarını, yumurtalarını, ergin bireylerini ve yavrularını n çıkışlarını denetleme ve kayıt altına alma k üzere burada çalışmalar yürütmekteyiz. Geniş bir ekibimiz var katılımcılarımız var, gönüllülerimiz var. Bunlarla birlikte ara ara hem farkındalığı artırmak, Göksu Deltasını tanıtmak, Göksu Deltasındaki canlıların ve deltanın ekolojik önemini anlatmak, farkındalığı sağlamak amacıyla dönem dönem biz burada etkinlikler düzenliyoruz. Bu da o etkinliklerimizden birisi. Çevre temizliği etkinliği yapmak istiyoruz. Burada katılımcılarımızla Akkuyu Nükleer Santrali çalışanları Rus vatandaşlarımız ile birlikte onlara hem deltayı anlatmak hem de diğer canlılar ile birlikte kullandığımız doğayı temizlemek ve ürettiğimiz atıkları bir miktar da olsa temizlemek amacıyla burada bulunuyoruz. Hem Akkuyu'dan hem yerel sakinlerimizden hem de Silifke'deki duyarlı vatandaşlarımızla haberleştik. Onlarla birlikte burada temizliğe başlayacağız. Katılımcılara önce bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Deniz kaplumbağalarından, deltanın ekolojik öneminden bahsediyoruz. Daha sonra yavru kaplumbağalarımızın yuvalarından çıkışları ile ilgili bilgi veriyoruz. Burada neden bulunmamız gerektiği ile ilgili bilgiler veriyoruz. Hep beraber deltamızı korumak istiyoruz" dedi.

Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı
Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı

Nükleer Güç, Akkuyu, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu 13:07 Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu 12:41 Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı 12:23 Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. 12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Fabrika gibi okul, yıllık cirosu 1 milyon lira! Öğrenciler bile maaş alıyor 12:06 Fabrika gibi okul, yıllık cirosu 1 milyon lira! Öğrenciler bile maaş alıyor Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! 11:40 Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı
Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti 11:15 Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor 11:05 Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor

Son Dakika Haberleri
13:07 Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak
13:04 Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti.
12:42 Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay bir koyda başından vurulmuş halde bulundu
12:40 Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu
12:23 Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu
12:18 Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.
12:14 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
11:40 Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı
11:36 Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim
11:31 Eşini öldürmeden önce "Aldatan eşi öldürmenin cezası" ifadelerini aratmış
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti.         
13:05
Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu         
12:23
Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı         
12:20
3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak 3 kızını dere yatağına götürüp silahla öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak         
12:14
2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu 2 yaşındaki bebeğin vücudunda sigara söndüren babadan şaka gibi savunma: Rutubetten oldu         
11:56
Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren babadan ilginç savunma: Korkutmak için ateş ettim         
11:36
Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti         
11:10
Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı Üreticiden 18 liraya alınan Antep fıstığı, tüketiciye 120 liraya satıldı         
10:51
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı         
08:59
3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM'in ortasında tekme tokat dayak yedi         
08:58
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 13:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus ve Türk vatandaşlar, kaplumbağaların üreme alanlarında temizlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement