Ukrayna güçleri, Harkiv'e bağlı Balakliya kentini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika
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Ukrayna güçleri, Harkiv'e bağlı Balakliya kentini Rus güçlerinden geri aldı

11.09.2022 16:58

Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesindeki Balakliya kentinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesindeki Balakliya kentinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Kentteki bir köprünün çatışmalar sonucunda kullanılamaz hale geldiği görüldü. Kent merkezinde sivil toplum kuruluşları tarafından halka yardım dağıtıldı.

Balakliya kenti girişinde çatışmalardan arda kalan tank ve zırhlı parçalarının yer aldığı görüldü

Ukrayna milli şairi Taras Şevçenko'nun kent merkezindeki heykeline Ukrayna bayrağı asıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna güçleri, Harkiv'e bağlı Balakliya kentini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna güçleri, Harkiv'e bağlı Balakliya kentini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika
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