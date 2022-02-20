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SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu - Son Dakika

SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu

20.02.2022 18:37

Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozuÖmer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- RUSYA ve Ukrayna, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- RUSYA ve Ukrayna, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonunda her iki takım oyuncuları birlikte kardeşlik pozu verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu Elemeleri tamamlandı. Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Ermenistan, Rusya, İsviçre, İran, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Cebelitarık'tan 27 takımın katıldığı elemelerin erkeklerinde Rusya ve Ukrayna karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Rusya, rakibi Ukrayna'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Şampiyon olan Rusya'yı ilk kutlayan ise rakibi Ukrayna oldu. Her iki ülke arasında savaş gerilimi devam ederken, sporcular sahada centilmenlik örneği sergiledi. Daha sonra Rusya ve Ukraynalı sporcular filenin önünde objektiflere kardeşlik pozu verdi. Erkeklerde Rusya'nın bir diğer takımı da 3'üncü odu. Elemelerin kadınlarında ise şampiyon yine Rusya oldu. Rusya'nın rakibi Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği elemelerde Türkiye ise 3'üncü oldu.

KAR ÜSTÜNDE DONDURMA KEYFİ

Maçların tamamlanmasının ardından şampiyonanın afişinin yer aldığı dev bir pasta kesilip, sporculara dondurma şov yapıldı. Dondurma ustası Erdal Kanbur, Maraş Dondurması'nı satırla kesip elleriyle sporculara ikram etti. Daha sonra kapanış seremonisi yapıldı ve dereceye giren takımların madalyaları ile kupaları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından verildi.

"RUSYA VE UKRAYNA'YI CENTİLMENLİKLERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM"

Değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turnuvanın Kahramanmaraş'ta ilk defa düzenlenmesine rağmen katılımın yoğun olduğunu söyledi. Güngör, "Buraya gelen takımlar, sporcular ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, Yedikuyular Kayak Merkezi'nden memnun kaldılar. Bu da bizleri mutlu etti. İnşallah 3 yıl süreyle Avrupa Kar Voleybol Turnuvası Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılacak. Bundan sonraki süreçte de herkesi Yedikuyular Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Spor, dostluk mücadelesidir. Ben Rusya ve Ukrayna takımlarını centilmenlikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

"HEPSİ, ÜLKEMİZDEN MEMNUNİYETLE AYRILACAK"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde çok güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Çok güzel bir tesiste uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptılar. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak 3 yıllık bir protokol çerçevesinde Kar Voleybolu Avrupa Turlarını önümüzdeki 2 yıl içinde de burada devam ettirmeyi ve kalıcılaştırmayı planlıyoruz. Kadın milli takımımızın 3'üncü olması bizi sevindirdi ama final oynayamadığımızdan dolayı üzüntülüyüz. Erkek voleybol takımımız yeni oluşum aşamasında olduğu için tecrübelerini geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi bu organizasyonu. 16 ülkeden katılım olması da sevindirici bir durum bu pandemi koşullarında. 19 erkek, 8 kadın takım oyuncular çok güzel bir coğrafyada yarıştılar. Eminim hepsi ülkemizden memnuniyetle ayrılacaklardır." (DHA)

SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu
SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rus ve Ukraynalı sporculardan kardeşlik pozu - Son Dakika


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